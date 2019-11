Supporter tué par un fumigène à Mbao : renvoi de l’affaire pour l’un des prévenus, audience aujourd’hui pour l’autre

Souleymane Ndoye, marié et père de 8 enfants, pompier accusé de la mort d’Amadou Ba, le supporter de l’ASC Cité Ndèye Marie le 02 novembre dernier, devra repasser à la barre le 22 Novembre prochain. Son complice Abdoulaye Pouye, devrait lui être attrait aujourd’hui devant le Tribunal pour mineur de Dakar, pour le même délit. Amadou Bâ pour rappel avait reçu un projectile de fumigène à la bouche au stade municipal de Mbao à l’issue de la victoire par tirs au but d’un match opposant les Asc Jappo de la Zone 15 de Mbao ( Ndoyene) et Cité Ndèye Marie comptant pour les demi-finales zonales.