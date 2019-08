Supercarburant et gasoil : Pas de changement de prix à la pompe pour le mois d’Août.

Aucun changement n’a été enregistré quant au prix du supercarburant et du gasoil. C’est ce qui ressort en tout cas de la révision périodique des prix des produits pétroliers, conformément au décret n°2014-1562 du 3 décembre 2014. Pour rappel, dans le cadre de la révision périodique des prix des produits pétroliers, une nouvelle structure des prix était entrée en vigueur au mois de juin consacrant une évolution des prix à la pompe de certains produits.

À l’issue de la révision pour le mois d’Août, il a été pris comme mesure, le blocage des prix à la consommation des essences, du pétrole lampant, du gaz butane, du gasoil et du diesel oil.

Ainsi, indique une note, les prix à la pompe du supercarburant et du gasoil restent encore inchangés, bien que leurs prix réels dépassent ceux appliqués. Autre décision, c’est l’application de la vérité des prix pour le fuel oil et tous les autres combustibles destinés à la production d’électricité. Ces prix sont applicables à compter du samedi 24 août 2019 à partir de 18h.