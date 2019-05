SuperLig / Galatasaray : Le meilleur buteur du championnat, Mbaye Diagne zappé du onze-type de l’année

Auteur d'une saison record en première division Turque (meilleur buteur avec 28 réalisations), l'attaquant de Galatasaray Mbaye Diagne a été inexplicablement zappé de l'équipe type de l'année. Pis encore, aucun autre joueur du club de Galatasaray et de Trabzonspor ne figure dans ce onze.

Une incohérence, et une injustice selon Mbaye Diagne : « Nous sommes plus forts, même s’ils sont contre nous…» a protesté l'international sénégalais sur son compte Twitter.