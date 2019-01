Sultan Bin Suleïman, Directeur Général de DP World : “ Lorsque le président Macky Sall est arrivé, rien n'a changé pour nous”

Il faut vraiment croire que l'ère où Dubai Port World rencontrait d'énormes difficultés sous le magistère de Macky Sall pour ses supposées accointances avec un certain Karim Wade à la faveur de la traque aux biens mal acquis est derrière nous. Tel semble être le message que le CEO de cette multinationale a voulu véhiculer ce jeudi 17 janvier au Cicad, à l'occasion du deuxième panel de la Conférence internationale pour l'Emergence de l'Afrique.

Le Sultan Bin Suleïman a laissé entendre que le changement de régime au Sénégal n'a eu aucune incidence sur la présence de DP World sur le sol sénégalais. “Nous avons travaillé au Sénégal. Lorsque le président Macky Sall est arrivé, rien n'a changé pour nous et ça nous a donné de la confiance. Il en va de même pour le Rwanda”, a affirmé le Directeur Général de DP World. Qui préfère taire ses démêlés avec le régime qui l'a pourtant contraint à payer un reliquat de 24 milliards pour valider son ticket d'entrée et ainsi mettre en place une société de droit sénégalais avec des actionnaires connus.

DP World est ainsi rentrée dans les rangs pour “consolider” sa présence au Sénégal et s'est vu confier la construction du port du Futur qui verra le jour à Ndayane.