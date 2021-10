Suivi de la sévérité de la Covid-19 : stable et modérée au Sénégal.

En une semaine, la sévérité de la Covid-19 est en hausse dans le monde et sur les cinq continents. Selon l’indice de suivi de la sévérité de la Covid au 17 octobre, Gibraltar arrive en tête (avec un score de 1,00 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 130 pays du monde), devant le Bhoutan (0,998), le Sénégal (0,990) et l'Albanie (0,992). Les scores les plus faibles sont détenus par l'Équateur (0,493), les Honduras (0,565) et le Rwanda (0,527). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,811 le 17 octobre 2021 contre 0,843 le 10 octobre 2021, soit une sévérité faible au niveau mondial.



L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,527 (Rwanda) et 0,990 (Sénégal), avec une moyenne de 0,873 le 17 octobre contre 0,886 le 10 octobre 2021, soit une sévérité toujours faible. La Somalie, la Guinée Equatoriale et l'Afrique du Sud enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité).



Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est stable, en comparaison avec la semaine passée. Son score s’affiche à 0,990 le 17 octobre (contre 0,990 le 10 octobre), soit une sévérité modérée. Le pays occupe le 3ème rang dans le classement mondial et le 1er rang dans le classement africain (sur un total de 35 pays du continent). Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal est en baisse (37 cas durant la semaine du 04 au 10 octobre 2021, contre 29 entre le 11 et le 17 octobre 2021). Il en est de même que les décès, leur nombre est passé de 5 (entre le 04 et le 10 octobre) à 3 (entre le 11 et le 17 octobre). S’agissant du taux de maitrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il est stable 1 point (sur un total possible de 1 les deux) pour le Sénégal.



L’Europe affiche en moyenne un score de 0,733 le 17 octobre contre 0,788 le 10 octobre 2021, soit une sévérité modérée. Le meilleur score dans ce continent est de 1,00 (Gibraltar) et le pays le moins performant affiche un score de 0,640 (Pologne). En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,565 (Honduras) et un maximum de 0,983 (Paraguay), avec une moyenne de 0,776 le 17 octobre 2021 ; contre 0,806 le 10 octobre 2021, soit une sévérité modérée.



L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,847 le 17 octobre 2021 contre 0,879 le 10 octobre 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par le Bhoutan (0,998). Le Brunei (0,661) et la Syrie (0,695) enregistrent les plus faibles scores.



L’Océanie affiche un score moyen de 0,770 le 17 octobre contre 0,799 le 10 octobre 2012. L'Australie enregistre une baisse de son score alors que Fidji affiche un score stable. Ils sont respectivement à 0,725 et 0,816 de score au 17.