Suivi de cas : La femme atteinte de cancer du sein prise en charge dans une structure sanitaire de la place.

Dakaractu avait exposé le cas d'une femme atteinte de cancer du sein dont la prise en charge faisait défaut. Son époux, tailleur de profession, malgré sa volonté, n'était plus en mesure de supporter les frais liés aux soins de cette épouse qu'il chérit depuis plus de 10 ans et avec qui, il a eu des enfants. Il s'est alors rapproché de votre site pour trouver une solution à cette urgence et a obtenu gain de cause puisque son épouse a finalement été acceptée dans une structure sanitaire de la place depuis ce jeudi 23 juillet suite à l'implication de bonnes volontés qui ne souhaitent pas être citées. D'autres bienfaiteurs ont manifesté leur volonté de participer à la prise en charge de cette mère de famille qui ne demande qu'à être soignée.