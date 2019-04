Suite à une grave blessure, Cheikh Ndoye pourrait rater la CAN 2019

L’international sénégalais Cheikh Ndoye pourrait bien manquer la prochaine CAN. Et pour cause, le milieu de terrain a été diagnostiqué d’une rupture des ligaments croisés d’un genou.



Ndoye a contracté sa blessure lors du match amical Sénégal – Mali du 26 mars dernier (2-0). Depuis son retour de sélection, le Lion n’a disputé aucune rencontre avec son club du SCO d’Angers (Ligue 1 française).



Pas encore de durée d’indisponibilité, mais c’est généralement entre 6 et 9 mois d’absence pour ce genre de blessure. Capitaine d’Angers, Ndoye voit sa saison se terminer et devrait également faire une croix sur la CAN 2019 en Egypte avec le Sénégal.