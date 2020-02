Suite à ses propos jugés "graves" à l'encontre de Guy Marius Sagna, Me El Hadj Diouf précise : « Je n'ai jamais dit qu'on devait le fusiller »

Me El Hadj Diouf se veut clair : il n'a jamais dit que l'activiste Guy Marius Sagna devait être fusillé lorsqu'il s'est agrippé aux grilles du palais de la République le 29 novembre 2019. Le leader du parti des travailleurs et du peuple (Ptp) est furieux contre les médias Sénégalais qui ont déformé ses propos avant de les sortir de leur contexte. Poursuivant, il précise qu'il n'a jamais déclaré qu'il fallait fusiller Guy Marius, mais que ce dernier pouvait être tué en essayant de faire le forcing dans un lieu aussi protégé et stratégique que le palais de la République.

Dans la foulée, il n'a pas manqué de railler le membre de FRAPP - France dégage, qu'il taxe de "faux guerrier" qui ne cesse de quémander une liberté provisoire depuis son arrestation...