Suffrage direct lors des prochaines locales : Le maire de Pikine Est parle de renforcement de la légitimité des élus.

La façon dont les élus locaux le sont présentement au Sénégal, n'est pas du goût de plusieurs maires qui s’en offusquent et dénoncent avec la dernière énergie certaines pratiques qui selon eux, n'honorent guère la fonction d'élu local. Le maire de la commune de Pikine Est est d'avis que cette manière d'élir les maires n'accorde généralement aucun crédit à plusieurs de ses collègues qui sont passés grâce au pouvoir de l'argent et non par la volonté du peuple. À en croire Issakha Diop, l'introduction du suffrage direct lors des prochaines éléctions locales va renforcer la légitimité des élus qui seront directement choisis par leurs administrés.