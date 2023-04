Sucre en poudre : le directeur du commerce intérieur rassure de la disponibilité et promet une distribution cadencée.

Enfin le sucre est libéré. C’est le directeur du commerce intérieur qui a fait cette annonce ce lundi 3 avril 2023 au port de Dakar. Cheikh Ahmadou Bamba Ndao rassure les consommateurs de la disponibilité du sucre sur le marché. « Les livraisons ont débuté ce lundi 03 avril 2023 et seront maintenues à un rythme cadencé pour permettre à la distribution du sucre de retrouver sa stabilité. Nous rassurons les sénégalais pour leur dire que le sucre est en abondance. La livraison sera effective avant la fin du mois pour que le marché retrouve sa stabilité », fait savoir le directeur intérieur du Commerce.

En ce qui concerne la spéculation, le sieur Ndao est formel. « Je vous rassure qu’il n’y aura pas d’augmentation de prix du kilogramme. Il reste le même. C’est le problème de distribution qui avait causé les spéculations », fait-il savoir devant la presse après la visite d’un hangar où sontt stockées ces tonnes.

À le croire, le gouvernement après avoir constaté la tension sur l’approvisionnement du sucre, a autorisé à titre exceptionnel et à effet immédiat la mise en consommation de 20.000 tonnes de sucre d’origine étrangère. Les dispositions ont été mises en œuvre pour diligenter et sécuriser le dédouanement, nous a-t-il fait savoir.