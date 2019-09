Succession de Ousmane Tanor Dieng à la tête du Hcct : Macky Sall porte son choix sur... Aminata Mbengue Ndiaye.

Le nom du successeur de Ousmane Tanor Dieng à la tête du haut conseil des collectivités territoriales (Hctt) serait sur le point d'être rendu public à travers un décret de nomination. Le président Macky Sall aurait porté son choix sur Aminata Mbengue Ndiaye, responsable au parti socialiste et actuellement ministre de la pêche et de l'économie maritime, nous informe la Rfm dans son édition de midi.





En effet, l'arrivée de cette dernière à la tête du Hcct pourrait être retardé par le chamboulement que cela pourrait évidemment entraîner dans l'attelage gouvernemental. Macky Sall va t-il en profiter pour opérer un grand réaménagement, se questionne la Rfm.



Qui toutefois précise qu'au parti socialiste il est hors de question de voir baisser le quota de deux portefeuilles ministériels jusqu'ici alloués au parti. Et encore dans les rangs socialistes des voix se haussent pour exiger que le remplaçant ou la remplaçante soit issu de la frange jeune du parti.