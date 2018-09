Succession de Khalifa Sall à la mairie de Dakar : Tanor Dieng choisit Alioune Ndoye

La succession de Khalifa Sall, révoqué de son poste de maire de Dakar est ouverte. Et Ousmane Tanor Dieng se veut clair. Pour lui, le fauteuil d’édile de la capitale doit revenir au Ps. Et il a tranché.



Selon Les Échos, le secrétaire général du Ps a jeté son dévolu sur le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye. Le journal rapporte que la détermination de Tanor est d’autant plus grande qu’il a suggéré que ce sera Ndoye ou une délégation spéciale.



La même source avance que le président du Haut conseil des collectivités territoriales a ajouté, dans sa plaidoirie en faveur de son camarade de parti, qu’il « n’est pas question de laisser des gamins et des gamines diriger la mairie » de Dakar. Sans doute un clin d’œil aux pro-Khalifa Sall qui lorgnent le fauteuil de maire de Dakar.