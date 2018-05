Succession de Bolloré : Son plus jeune fils, Cyrille, est pressenti pour le remplacer d'ici 2022

Dans une missive publiée ce mercredi par Afp, Vincent Bolloré parle de son » futur successeur à la tête de la société » en exhortant ce dernier à « plus de transparence, plus de confiance », sans pour autant le nommer. « Son plus jeune fils, Cyrille, actuellement patron de la filiale Transport and Logistics est pressenti pour prendre sa place à la tête du groupe d'ici 2022 », croit savoir notre confrère.

« Le mois dernier, Vincent Bolloré a annoncé qu'un autre de ses fils, Yannick, allait le remplacer à la présidence du conseil de surveillance du géant des médias Vivendi. Quelques jours plus tôt, il avait également quitté la présidence du conseil de surveillance de Canal+. », rappelle notre source.