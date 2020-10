Succession de Alioune Sarr à la tête du CNG : Les mises en garde de Kéba Kanté.

La gestion de la lutte sénégalaise fait l'objet de beaucoup de débat surtout que le départ de Alioune Sarr semble plus que probable. C'est dire que la bataille de la succession est déjà enclenchée, vu les enjeux. Mais de l'avis de Kéba Kanté, tout doit se faire dans les règles de l'art et non de façon obscure. Il estime que tout ce qui sera sans tenir compte des intérêts de la lutte sera considéré comme un deal.