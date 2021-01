Succession d’Idrissa Diallo : Awa Niang réfute les tentatives de corruption des candidats

Bien qu’étant six pieds sous terre, Idrissa Diallo continue d’avoir la confiance de la majorité des conseillers. Ces derniers ont juré de voter pour le candidat choisi pour sa succession à savoir Thierno Fall. Et l’ancien ministre des infrastructures Mor Ngom et l’actuel Directeur des Domaines ont été cités comme étant au cœur d’une tentative de corruption de certains conseillers. Joint par Dakaractu, le deuxième questeur de l’Assemblée Awa Niang, conseillère municipale parle d’intox. « Je rassure la population de Dalifort, mais aussi sénégalaise, nous ne sommes pas dans la logique de donner de l’argent pour gagner la mairie. Nous partons d’une logique et d’un système de campagne que nous pouvons offrir mieux à la population de Dalifort. Depuis 2009 les populations souffrent de l’incurie de l’équipe en place » a d’abord indiqué Mme Niang.« Le Président a fait de grandes réalisations qui ne sont pas mises en exergue. Je peux jurer que je n’ai offert le moindre centime à aucun conseiller. J’ai mené la campagne moi-même », a-t-elle rappelé. « Aux candidats aussi (qui sont au nombre de six), j’ai envoyé des délégations pour les rencontrer et je n’ai jamais parlé d’argent, mais plutôt de relever les manquements à rectifier lorsque l’on gagnera cette mairie », a-t-elle dit.Et pour finir, elle a demandé aux uns et aux autres de ne pas salir l’esprit du défunt maire en donnant des informations fausses sur le processus de sa succession. « Avec mes relations, on a pu décrocher une bonne liste et on a confiance en cette liste. Maintenant attendons demain et acceptons le décret divin », a-t-elle préconisé.