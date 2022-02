Subventions dans la production locale, impact du gel et baisse des taxes : La renonciation à recettes de l’État évaluée à environ 97 milliards.

Les subventions dans la production locale, l’impact du gel et la baisse des taxes sur certains produits alimentaires vont faire perdre au Gouvernement des recettes de l’ordre de 97 milliards de francs Cfa en 2021 et 2022. C’est ce qu’ont fait savoir, aujourd’hui, lors d’une conférence de presse conjointe, le ministre des Finances et du budget et celui du Commerce et des PME.