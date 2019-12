Subventions : La FSF débloque plus de 100 millions destinés aux acteurs du football local.

Dans le cadre de sa politique de développement et de promotion du football local, la fédération Sénégalaise de football (FSF) a remis une subvention spéciale destinée aux acteurs du football. Une décision qui découle de la réunion du comité exécutif à la date du 5 décembre. Selon le communiqué rendu public par la (FSF), ceci s’inscrit dans le cadre des axes prioritaires d’investissement à réaliser pour la saison 2019-2020.



C’est ainsi que près de 113.300.000 FCFA ont été distribués aux clubs de Ligue 1, Ligue 2, en passant par les équipes féminines (D1, D2), les divisions nationales (N1 et N2) l’Oncav, l’Uassu, les clubs régionaux, les ligues régionales etc...