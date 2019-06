Subvention aux associations de jeunesse : Le maire d'Oussouye interpellé sur la destination des fonds.

À quelques jours du démarrage du championnat populaire, les différentes Asc de la commune d'Oussouye ont décidé de surseoir au boycott des activités de vacances sous prétexte du stade qui est toujours en chantier.

Les 09 Asc : Saré Demba, Efuilo, Calobone, Deggo, Harlem, Assoukatène, Hlm, Renaissance et le vétérans ont décidé de reprendre les activités cette année. Il s'est trouvé que depuis le boycott, la mairie n'a donné de subvention que deux ans c'est-à-dire en 2014 et en 2015. Depuis le boycott, aucune subvention n'est donnée aux Asc. C'est pourquoi avant la reprise des activités, ces 09 Asc demandent au maire de leur restituer les subventions ou même leur dire par où sont passées ces sommes avoisinant 15 millions. Lors de ce point de presse tenu ce samedi à Oussouye, ces Asc somment le maire de faire preuve de plus de clarté sur les subventions. Abdoul Aziz Diallo, président de la Zone 1 et porte parole des Asc, est revenu de manière plus claire sur les subventions tout en invitant le maire à la clarification...