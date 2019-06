Stratégie d'achèvement du projet de construction d'infrastructures : L'ONFP livre les travaux au mois de décembre.

Des centres de formation en cours de construction dans le secteur de l'agriculture, de l'horticulture et de l'hôtellerie, sont en phase d'achèvement. Cette série de constructions d'infrastructures supervisée par l'ONFP, entre dans le cadre de la concrétisation du projet formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité, entamé depuis 2017 et qui concerne plusieurs régions du pays.

À cet effet, une rencontre de mise en œuvre d'identification et de partage de stratégie s'est tenue ce mercredi par l'ONFP en la présence de quelques entreprises acteurs du projet. Ainsi, par le biais de cet atelier, Sanoussi Diakité, directeur général de l'ONFP a tenu à rassurer sur le respect du délai de livraison des travaux pour le mois de décembre prochain. Consigne que comptent respecter à la lettre, les entreprises qui s'activent à la réussite du projet.