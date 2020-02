Statut spécial pour Dakar, dauphinat au sein de l’APR : Les défenseurs de la République et boucliers du PR mouillent Aminata Touré.

C’est une révélation de taille que le porte-parole des défenseurs de la République et boucliers du chef de l’État, Youssoupha Niang, a faite sur les tentatives d’installation de cellules dormantes au sein de l’Apr. Ce dernier cite l’ancien ministre de la justice, garde des sceaux, et actuelle présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), comme étant une des principaux responsables à souscrire à ces dynamiques dévastatrices dans le parti au pouvoir. Le responsable républicain accuse Aminata Touré d’avoir un agenda personnel et l’invite à se conformer à la dynamique du parti du président Sall et de la coalition BBY. Il en est de même pour Moustapha Diakhaté qu’il appelle à se conformer à la ligne du parti et des alliés.

Sur un autre registre, le porte-parole s’est tout aussi appesanti sur le débat relatif à un statut spécial pour la ville de Dakar. Pour Youssoupha Niang, Aminata Mbengue Ndiaye n’a fait qu’une proposition déformée par des opposants à l’image de Barthélémy Dias qui, pour lui, ne sont mus que par leurs intérêts crypto personnels.