Statut des personnes inculpées , Allègement du régime de la détention provisoire : les chefs de parquet du Sénégal en conclave à Dakar !

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall a ouvert les travaux de la conférence annuelle des chefs de parquet ce Jeudi 21 Décembre en présence des procureurs généraux, procureurs de la république du Sénégal. Ce rendez-vous annuel constitue pour la famille judiciaire un moment privilégié d'échanges et de discussions sur les performances, les insuffisances et les défis liés à la mise en œuvre de la politique pénale en général et à l'exercice de l'action publique, en particulier.



La chancelière, garde des sceaux, Me Aïssata Tall Sall après avoir déclaré ouvert les travaux de cette édition retenue sous le thème "Réduction de la durée de la détention provisoire et mise en place du pôle judiciaire financier (PJF)" s'est prononcée sur le système judiciaire Sénégalais devant la presse nationale. Une occasion pour elle de présenter les réformes constatées dans la politique pénale Sénégalaise pour améliorer le statut des personnes inculpées prévenues ou accusées notamment par l'allègement du régime de la détention provisoire et par la réduction des délais de traitement des dossiers. "La première innovation, c'est d'encadrer la détention c'est-à-dire de ne pas faire du juge d'instruction le maître absolu et souverain qui aura presque droit de vie et de mort sur votre détention. Mais une fois qu'il a décidé de vous envoyer en prison qu'on puisse lui dire voilà les délais et les conditions dans lesquelles cette personne restera en prison", a dit le ministre de justice, évoquant également la détention en matière criminelle où très souvent les gens passent 8 ans d'emprisonnement au Sénégal. À cet effet, le ministre a soutenu que "Même si, nous savons que le minimum de la peine peut être 10 ans que le maximum peut être des travaux forcés à perpétué. Nous voulons quand même qu'en cours d'instruction que la détention soit encadrée c'est-à-dire 2 ans pas plus", a-t-elle expliqué, sauf au cas où le juge sollicite un rallongement de 6 mois, la détention au bout de 2 ans 6 mois elle est terminée en matière criminelle.



Toujours sur ce chapitre des réformes du système judiciaire Sénégalais, la garde des sceaux annonce que le président de la République a mis 250 milliards sur dix ans pour construire des complexes judiciaires, cours d'appel, tribunaux partout dans le Sénégal pour que les magistrats puissent appliquer la loi. Ce qui constitue à ses yeux une réforme majeure qui en termes matériels et professionnels va accompagner les juges pour que la loi ne soit pas seulement voter et qu'en face qu'on n'a pas les moyens de faire appliquer et de faire suivre la loi. Ainsi, elle ajoute qu'aujourd'hui les relations du monde qui sont tellement imbriquées qu'il nous faut une instance à part spécialisée avec des magistrats. Pour ce faire, Nous avons introduit le pôle judiciaire financier qui va consister à avoir des magistrats spécialisés dans ce qu'on appelle le crime international organisé qu'il soit du terrorisme, du blanchiment d'argent et de trafic de drogue", a conclu Me Aïssata Tall Sall.