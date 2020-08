Statut des élus locaux : La fiscalité locale, un des points à améliorer...

Au mois d'octobre dernier, le président Macky Sall a réuni tous les maires et conseillers départementaux au niveau du centre international Abdou Diouf de Diamniadio où, ces élus locaux lui ont remis un mémorandum. On notera entre autres points celui du statut des élus locaux avec ce qu'on appelle la fiscalité locale, étant donné que les départements et collectivités territoriales dépendent des ressources de l'État. Le ministre Oumar Guèye a ainsi abordé cette question de la fiscalité qui reste une des préoccupations des élus locaux et qui contribuera à leur indépendance économique.