Statut de la ville de Dakar / Pape Diop sur Macky Sall : « Il est obsédé par cette idée de s'approprier de la ville de Dakar à tout prix… Il veut éviter la catastrophe avant 2024 »

Très attendu sur les questions d'actualité, le leader de la convergence libérale et démocratique est finalement sorti de son silence pour alerter et faire savoir aux sénégalais qu'au lieu de parler de questions politiciennes, les urgences devraient être ailleurs. L'ancien maire de Dakar, Pape Diop, a jugé inopportun de s'attarder sur ses détails. " Nous devons, face à cette crise, nous mobiliser pour vaincre la pandémie qui a tant affecté notre quotidien", avança Pape Diop à travers une note, informe l'As Quotidien.



Sur la question de la suppression du statut de la ville de Dakar, l'ancien maire de Dakar entend associer sa voix à celles qui se sont déjà exprimées en manifestant leur désapprobation face à ce qui est considéré comme une forfaiture. "Nous mettons en garde contre cette décision qui ne fait état d'aucune pertinence" informe l'ancien collaborateur du président Abdoulaye Wade.



À l'en croire, " le code général des collectivités territoriales ne consacrant que deux entités territoriales notamment le département et la commune et montrant que la ville ne serait donc pas reconnue comme collectivité locale" est tout simplement absurde.

En tant qu'ancien maire et bien au fait du code des collectivités territoriales ainsi que tout ce qui est lié à ces questions, Pape Diop considère, contrairement aux propos du ministre en charge de cette question, que " le code reconnait parfaitement la ville comme entité territoriale et lui consacre d'ailleurs tout un chapitre. Ainsi, toute cette démarche tendant à supprimer les villes de Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Thiès, ne relève que de la politique politicienne".

Cela, selon le président de Bokk Gis Gis, " ne montre que l'obsession que le président a, pour s'accaparer de la ville de Dakar, après avoir clairement échoué à travers des élections".



Il appelle ainsi à une forte mobilisation de tous les acteurs politiques pour rejeter cette forfaiture. "Il faut que les sénégalais sachent que Macky Sall et ses partisans n'œuvrent pour pour éviter la défaite à Dakar et dans les autres grandes villes. Ils veulent éviter la catastrophe avant 2024. Il faut donc, à tout prix, les en empêcher avant qu'il ne soit trop tard", renchérit l'ancien maire.