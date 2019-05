Statut UCG, conventions collectives : Les solutions de Abdou Karim Fofana

La fête du 1er mai a servi de tribune aux travailleurs de l'UCG de mettre à nu leurs difficultés devant leur ministre de tutelle. Des doléances qui tournent autour du statut précaire de l'UCG, et de l'application des conventions collectives. Abdou Karim Fofana ministre du logement, l’hygiène publique et de l'urbanisme qui est revenu sur les 1.800 milliards de recettes de l’État du Sénégal, a proposé aux travailleurs d’élargir la réflexion et de porter le combat auprès du chef de l’État pour des débuts de solution...