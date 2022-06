Statistiques de la Police nationale : Forte hausse des saisies de chanvre indien en 2021.

Les saisies de chanvre indien ont fortement augmenté au Sénégal en 2021, selon les statistiques annuelles publiées jeudi par la Police. « Dans sa croisade contre la drogue, les données statistiques montrent que les saisies record concernent le chanvre indien », renseigne le document du Bureau des relations publiques de la Police nationale.



La principale découverte de cette drogue (929,1 Kg) a eu lieu dans la région de Thiès, qui est en tête, suivie de Kolda (377 Kg), Dakar (186, 8), Sédhiou (144,6) et Diourbel (128,5). Sur l’axe Thiès-Dakar, plusieurs personnes ont été mises en cause pour usage et/ou trafic de stupéfiants par les services de police.



Les trafiquants se servant de la capitale du Rail comme passage ou plutôt plaque tournante vers la capitale sénégalaise. Parmi les quelques personnes interpellées et déférées devant la justice, figuraient des ressortissants étrangers.



« Il faut dire que différentes nationalités ont été impliquées dans ce trafic de drogues au Sénégal », renseigne le Brp de la police, qui indique que « les saisies opérées sur les nationaux sont les plus nombreuses avec 478 individus interpellées ».



Enfin, les services du Brp informe que les saisies ont été effectuées entre juin (18%), avril (17%) et mai (13%), correspondant à la levée des restrictions des mouvements de personnes à l’occasion de la lutte contre la pandémie du Covid-19.