Startupbootcamp : la DER/FJ accueille l'événement qui réunit les startups africaines durant plusieurs semaines à Dakar

Dakar, la capitale sénégalaise accueille en ce mois septembre 2021, la première cohorte du Demo Day de l’Africa Startup Initiative Program (ASIP) Accelerator de Telecel Group. Après trois mois intenses de structuration, de réajustements, de collaboration et de business development facilités par l'accélérateur technologique de renom, Startupbootcamp Afritech, les 11 meilleures startups sélectionnées présenteront leur travail à un public en direct le 30 septembre 2021.Cette activité à dimension internationale, se déroulera au D-hub ; l’incubateur lancé par la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) qui est une institution sous l'autorité du Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall. Le Demo Day qui sera retransmis en direct à travers des plateformes digitales, permettra aux startups participantes, d’une part de partager leurs parcours inspirants et enrichissants sur une scène mondiale, et d’autre part de présenter leurs produits aux parties prenantes intéressées dans les espaces de discussion dédiés LLe Demo Day est l'occasion pour les investisseurs internationaux et les entreprises sponsors d'avoir un premier aperçu privilégié de certaines parmi les solutions les plus innovantes de l'Afrique pour les industries clés dans les domaines tels que la FinTech, l’InsureTech, l’AgriTech, le eCommerce, la eSanté, et le CleanTech. L'événement permettra également aux startups de passer dix jours au Sénégal, de se familiariser avec l'écosystème local et de rencontrer divers acteurs influents des secteurs public et privé.« Nous sommes ravis de partager les énormes progrès que les 11 startups ont réalisés au cours des trois derniers mois", a annoncé Philip Kiracofe, Chief Disruptor de Startupbootcamp Afritech. "Nous sommes également reconnaissants envers nos incroyables partenaires, la DER/FJ, de nous accueillir au Sénégal, qui s'impose comme l'un des écosystèmes technologiques les plus dynamiques et prometteurs du continent africain. »Au cours de la préparation de la cohorte de cette année, l'accélérateur de trois mois a attiré 2 230 candidatures provenant de toute l'Afrique. Parmi ces candidatures, les 22 meilleures équipes technologiques ont été invitées à participer aux journées de sélection finale et, après un processus de sélection rigoureux, les 11 meilleures ont été retenues pour participer à l'événement de cette année.« Le voyage jusqu'à la Demo Day nous a ouvert les yeux au sein du groupe Telecel", a ajouté Eleanor Azar, Directrice Adjointe du groupe Telecel et Directrice de l'ASIP. « Les 11 startups qui ont été sélectionnées pour participer à ce programme sont toutes exceptionnelles, elles sont les futures entreprises qui mèneront les économies du continent africain. Nous sommes impatients de les voir à Dakar et nous sommes convaincus que leurs progrès au cours des trois derniers mois sont considérables ».Ancré chez le géant des télécommunications Telecel Group et fondé en 2018 par le PDG de Telecel Group, Moh Damush, l'ASIP vise à soutenir la prochaine génération de startups en phase de démarrage et porteuses de technologies disruptives de pointe à travers l'Afrique avec des opportunités de parrainage et d'investissement. En outre, les startups participantes reçoivent les outils et la mise en relation nécessaire pour éprouver leurs concepts, mettre à l'échelle leurs opérations et, dans certains cas, transformer leurs business models.Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur : https://sbcafritech.com Startupbootcamp AfriTech a été lancé en 2017 comme le premier accélérateur de startups panafricain soutenu par plusieurs entreprises. Il gère des programmes d'accélération de classe mondiale, en travaillant avec certaines startups parmi les plus disruptives du continent africain, et donne accès à un réseau mondial d'entreprises partenaires, d'investisseurs et de mentors. Pour plus d'informations, visitez http://bit.ly/sbcafritech Le groupe Telecel opère dans quatre secteurs d'activité différents, tous liés à l'industrie des télécommunications : (1) Telecel Mobile, qui possède et exploite plusieurs opérateurs de téléphonie mobile en Afrique et en Europe ; (2) Telecel Global, qui fournit des services de gros, d'entreprise et de sécurité numérique aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises du monde entier ; (3) Telecel Play, une plateforme numérique qui permet la numérisation des utilisateurs de téléphones mobiles ; et (4) Africa Startup Initiative Program, qui cible les jeunes entreprises innovantes en Afrique et leur offre soutien et conseils. Pour plus d'informations sur le programme du groupe Telecel, visitez le site http://telecelgroup.com La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) est une institution placée sous l'autorité de la Présidence de la République du Sénégal. Elle a été lancée en 2018 par le Chef de l’Etat M. Macky Sall, afin de soutenir les entrepreneurs jeunes et femmes Sénégalais. Ce soutien se fait à travers des services financiers et non financiers, en mettant l'accent sur les secteurs qui incluent la technologie et l'innovation ; d'où la création de l'incubateur D-hub. Pour plus d'informations sur la DER/FJ, visitez le site https://der.sn/ Le D-hub, est un espace mis en place par la DER/FJ et mis à la disposition de l’écosystème numérique sénégalais et international. Cet espace se veut un cadre de référence qui fédère et engage les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation autour de projets, de réflexions et d'actions d'animation à travers des programmes d’incubation, d’accélération, mais aussi d’espaces de co-working et d’animation de l’écosystème. A travers le D-Hub, la DER/FJ se positionne comme un laboratoire d’idées et de bonnes pratiques dans le secteur numérique et de l’innovation, au profit de tous les secteurs.Pour plus d'informations sur la D-Hub, visitez le site https://der.sn/ Contact presse DER/FJ: Ramatoulaye DIAW, ramatoulaye.diaw@der.sn