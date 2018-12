StarTimes Media Sénégal dans les locaux de Dakaractu : la firme chinoise ouverte à une collaboration avec la presse locale

Dans le cadre de la série de visites qu’il organise pour se rapprocher de la presse locale, le groupe StarTimes Media était dans les locaux de Dakaractu.com ce mercredi 5 décembre 2018. Une visite de courtoisie d’abord, mais surtout de présentation de leur projet d’accompagnement du football local avec les droits TV récemment acquis (11 millions de dollars sur 10 ans.), espérant ainsi une collaboration permanente avec les medias sénégalais pour une vulgarisation effective du championnat de foot au Sénégal.En outre, Mr Hermann KLA, le responsable marketing de StarTimes Media Sénégal, n’a pas manqué de souligner l’abattage médiatique dont a été victime leur groupe suite à leur arrivé sur le marché sénégalais depuis 6 mois. En effet, StarTimes serait victime d’une levée de boucliers de la part de la concurrence (Canal+, Excaf télécom…) entrainant la suspension de la vente de ses décodeurs au Sénégal suite à une plainte déposée par le groupe Excaf.Poursuivant, Ils se défendent de diffuser sur la TNT, mais plutôt via la TV satellite, et se disent confiants pour rétablir la situation à la normale et se mettre en règle au niveau de l’ARTP, du ministre des Télécommunications… A rappeler que StarTimes media, qui détient l’exclusivité des droits TV de la Ligue 1 sénégalaise, diffuse chaque journée les deux affiches les plus alléchantes au plus grand bonheur des amateurs de football.