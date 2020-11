« Stage initiateur à la licence de la CAF » : Le parrain Cheikh Bakhoum apporte son soutien

La cérémonie de lancement du "Stage initiateur à la licence de la CAF" a eu lieu ce samedi 31 octobre 2020 à Grand-Yoff, sous la présidence du parrain, M. Cheikh Bakhoum, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) dans la localité et Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE).



Cette activité organisée par le Collectif des clubs de Grand-Yoff affilié à la Fédération Sénégalaise de Football, se déroulera du 4 au 15 novembre 2020. Les bénéficiaires de cette formation sont des entraîneurs de Grand-Yoff, de Ziguinchor, Kolda, Ranérou entre autres. Avec un total de 60 apprenants, ce séminaire de formation se déroulera en deux sessions.



La cérémonie de lancement de ce samedi a réuni les différents clubs, la ligue de Dakar, d’anciens entraîneurs. C’était l’occasion pour le parrain Cheikh Bakhoum de procéder à la remise de matériel et équipements sportifs (maillots, blousons, ballons…), de matériel didactique pour permettre le déroulement de la formation dans de bonnes conditions et d'un appui financier. Le Président du Collectif des clubs de Grand-Yoff, M. Malick Ba, s’est réjoui de cet important appui offert par le parrain Cheikh Bakhoum.





Cette formation revêt une grande importance pour le Collectif des clubs de Grand-Yoff. Elle permettra aux participants d’avoir un diplôme de la CAF qui leur offrira plusieurs débouchés sur le plan professionnel. En effet, grâce à ce diplôme, ils pourraient être des professionnels ou être recrutés en qualité de professeur d’éducation physique. Une belle réponse face à la nouvelle vague d’émigration clandestine enregistrée ces derniers jours.



Le Parrain Cheikh Bakhoum soutient depuis des années des initiatives allant dans le sens de la promotion de la jeunesse, de leur formation et autonomisation financière grâce des actions concourant à leur employabilité.