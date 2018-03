Stage des Lions au Havre : Journée à huis-clos dimanche, les journalistes interdits d'accès à l'hôtel

Les hommes de Aliou Cissé sont arrivés samedi soir au Havre en vue de la rencontre amicale face à la Bosnie-Herzégovine, le mardi 27 mars. Les Lions avaient rendez-vous au plus grand hôtel de la ville des dockers. Dès leur arrivée, les 29 internationaux ont pris leur quartier dans leurs chambres respectives, récupérant au passage quelques dotations.



Les journalistes sont interdits d'accès au lieu de regroupement des Lions, d'autant qu'aucun impératif de communication n'est à l'ordre du jour.



Les joueurs n'auront pas droit à leur première séance d’entraînement au Havre. Pas d'exercice physique ou avec le ballon pour les éléments les plus frais ou ceux ayant joué vendredi face à l'Ouzbékistan (1-1).



Le début de la semaine sera un peu plus intense avec une nouvelle séance à huis-clos prévue lundi en fin de journée. A cette occasion, Aliou Cissé mettra en place son équipe en vue de la rencontre amicale face à la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2018. Inutile de dire que le sélectionneur des Lions tentera de brouiller les pistes, conscient d’être observé par certains médias, malgré la séance à huis clos. Ce dernier entraînement sera effectué en fin de journée au stade du Havre. Et mardi, place au match...