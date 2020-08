Stage de préparation : Un joueur de Liverpool testé positif au Coronavirus.

Selon des informations du Mirror, un joueur de Liverpool aurait été testé positif au coronavirus pendant le stage de pré-saison en Autriche. Jürgen Klopp et ses joueurs commenceront leur saison le 29 août prochain en finale de la Community Shield face à Arsenal.



Selon RMC Sport, Jürgen Klopp et ses joueurs se trouvent actuellement en Autriche pour un stage de pré-saison. Le média local Kronen Zeitung confirme aussi l'information du Mirror : un joueur de l'équipe aurait été testé positif au coronavirus. Mais pas de quoi perturber pour autant les derniers préparatifs à quelques jours de la prochaine saison.



Le groupe est coupé du monde extérieur et respecte un protocole sanitaire strict lors de son stage. L'information n'a toutefois pas encore fait l'objet d'une confirmation officielle de la part du club Anglais.