Staff technique des « Lions » : Mayacine Mar veut un second assistant pour épauler Aliou Cissé

Le directeur technique de l’équipe nationale de football du Sénégal, Mayacine Mar propose d’étoffer l’encadrement technique. Pour ce faire, Mayacine de proposer dans son rapport d’évaluation technique de la dernière CAN des « Lions », dont une partie a été relayée par les Echos, la nomination d’un second assistant technique aux côtés d’Aliou Cissé.



C’est donc au sortir de la dernière coupe d’Afrique des nations que Mayacine a dévoilé ladite proposition à la fédération sénégalaise de football (FSF.) Le DTN de l’équipe nationale de football de poursuivre en se prononçant cette fois-ci sur les ambitions du Sénégal à la CAN 2021, soit atteindre la finale et remporter le trophée. Il estime que ledit objectif est atteignable.



Pour y arriver, Mayacine, de préconiser certains changements à commencer par l’abondance de joueurs polyvalents au sein de la sélection, jugeant cette pratique peu cohérente et pas assez productive. « Profiler et procéder au choix définitif des joueurs selon leur poste de prédilection et éviter au maximum la polyvalence », soutient le DTN.



Concernant l’inefficacité offensive des « lions », il propose de passer par une orientation de recherche de renforts plus du côté des attaquants que des autres secteurs. Il souligne par ailleurs qu’à la suite d’analyses minutieuses des matches des « Lions », l’efficacité offensive demeure un secteur important à améliorer.