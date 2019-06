Stadium Marius Ndiaye : Le trophée de la Coupe du Monde de basket-ball masculin a été exposé

Le trophée de la coupe du monde de basket-ball masculin (Chine 2019) a été exposé pendant les mi-temps des matches ASC Ville de Dakar - Saint Louis Basket Club et Asfa – DUC, samedi au stadium Marius Ndiaye. Les joueurs de ces quatre clubs de basket-ball ont pris la pause dans leurs maillots à côté du trophée. Ils ont tous posé pour la photo de souvenir, avec les membres de leur encadrement.

Le massif en or a bien été remis au chef de l'État, la veille, au palais de le République, devant le ministre des Sports Matar Ba et des officiels de FIBA Monde. Le représentant du sponsor officiel de la compétition a également brandi le trophée, comme le veut le protocole.

L’international sénégalais, Gorgui Sy Dieng et le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB), Me Babacar Ndiaye, ont pris part à la cérémonie marquant l'arrivée du trophée du Mondial 2019. Le massif, symbole de cette immense compétition, a débuté par un périple à travers l’Europe et l’Amérique, puis un parcours africain de cette grande tournée a été initié...