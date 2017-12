Stade régional : Le maire et les jeunes de Kédougou rappellent à l’Etat ses engagements

L’édition 2017 de la coupe du maire de Kédougou, aura ainsi vécu et a été remportée par l’ASC Lawol Tamba au détriment de l’ASC Renaissance au terme d’une finale âprement disputée. Mais elle a été aussi l’occasion de réunir les jeunes et tous les acteurs politiques du département autour de l’essentiel. Mais aussi elle a été l’occasion pour le parrain de la finale, le maire de la commune de Kédougou, M. Mamadou Hadji CISSÉ et M. Ousmane GAYE, président de l’ODCAV de Kédougou, de rappeler à l’Etat ses engagements vis-à-vis de la jeunesse de Kédougou. En effet, Kédougou est encore l’une des rares régions du Sénégal qui n’a toujours pas de stade régional digne de ce nom.