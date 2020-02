Stade Lat-dior-Ligue2 / Thiès : La Renaissance de Dakar s'incline devant Amitié FC (0-1).

Amitié Football Club prend le dessus sur la Renaissance de Dakar (1-0) et allonge sa nouvelle série d'invincibilité. En effet, 8 ème au classement avant cette journée, Amitié FC grâce à un but intervenu très tôt, réussi par Ousmane Sarr à la 20", a pris le dessus sur la Renaissance de Dakar et surtout enchaîne une 5 ème sortie sans défaite. Avec 11 points au coup de sifflet final, Amitié empoche 3 précieux points à domicile et rassure un peu plus ses supporters.