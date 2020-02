Stade Lat-Dior de Thiès / Coupe de la Ligue : Dakar Sacré Cœur étrille le Cneps (4-1).

Il aura fallu, hier soir au stade Lat Dior, attendre les prolongations entre le Cneps et Dakar Sacré Cœur (Dsc) pour voir une véritable démonstration des dakarois (1-4). Mené au score depuis l'heure de jeu, le Dsc va profiter du but marqué contre son camp par Marc Mendy dans le money time (90") pour égaliser. Réduit à 10 après l'expulsion de Mass Manga dans les prolongations, le Dsc, grâce à Idrissa Camara (107") et un doublé de Papa Hamidou Dieng (115" et 118") prendra le dessus sur le Cneps (1-4) et valide son ticket pour les quarts de finale.