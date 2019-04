Stabilité dans le secteur de l'éducation : Dame Mbodj invite le nouveau ministre à engager des réformes structurelles et un dialogue social de qualité.

Le « Cusems Authentique » est tout à fait attentif à ce qui attend le nouveau ministre de l'éducation. Interrogé par nos confrères de RFM, Dame Mbodj a jugé que « c'est un ministre qui connait bien le secteur car, ayant signé tous les protocoles d'accord entre gouvernements et syndicats d'enseignants ». Donc, estime t-il, c'est un ministre qui connaît tous les problèmes liés au secteur.

Dame Mbodj perçoit la nomination de Mamadou Talla comme étant réjouissante, mais la tâche, selon le syndicaliste, doit être axée sur un dialogue social de qualité qui doit être mené avec tous les syndicats de l'éducation.

« Appuyer la dette envers les enseignants, engager les réformes nécessaires, payer les rappels des enseignants, engager les réformes sur le plan structurel et permettre ainsi aux enseignants de faire leur retour de stage, de faire également leur formation et que toute la famille enseignante soit réunie pour des consensus forts, seront considérés comme gage de stabilité du secteur », conclut- il.