Des jeunes regroupés dans une structure dénommée " Génération 2003 " au niveau du département de Mbacké ont tenu, ce week-end, à rappeler aux autorités de ce pays que leur localité ne dispose toujours pas de stade, malgré les fortes revendications rabachées depuis plus de 10 ans.



En marge de la finale de football clôturant un tournoi organisé par l'association, Mor Khoudia Fall et Djily Diagne ont regretté que toutes les activités sportives ne se produisent que sur des terrains vagues.



Après avoir placé des poubelles dans les écoles de la commune l'année dernière, la structure s'engage à multiplier les prestations sociales. Étaient présents, les leaders politiques Gallo Bâ et Pape Moustapha Diop alias Papys.