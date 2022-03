Sports : Le Sénégal visée par une plainte de l'Association égyptienne de football pour « racisme ».

La mission Égyptienne venue disputer une qualification au prochain mondial devant se tenir au Qatar, a porté plainte contre la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Elle légitime son action judiciaire par des attaques violentes dont elle a été victime, faisant éclater leurs vitres et certaines personnes ont été blessées





La Fédération égyptienne de football, dirigée par Gamal Allam, a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalais (Fédération sénégalaise de football). Et c’est auprès de l'observateur de match et responsable de la sécurité, la Confédération africaine de football (Caf) et la Fédération internationale de football (Fifa), que l’action judiciaire a été engagée par ladite entité sportive, a appris Dakaractu, à l’issue du match retour. Une confrontation à l’issue de laquelle les ‘’Lions’’ ont gagné leur ticket qualificatif à la Coupe du Monde prévu au mois de décembre prochain.



Nos confrères de Watani (site égyptien) qui ont donné l’information ont précisé que la plainte a été déposée ‘’avant le début de ce match qui opposait les deux équipes.



‘’L'équipe égyptienne a été victime de racisme après l'apparition de bannières offensantes dans les tribunes du stade pour les joueurs, en particulier Mohamed Salah, le chef d'équipe, et les supporters ont terrorisé les joueurs en leur lançant des bouteilles et des pierres pendant le processus d'échauffement’’, informe le site égyptien Watani.



Celui-ci, dans ses lignes, reproche aux sénégalais d’avoir pris pour cible les ‘’Pharaons’’. ‘’De plus, les bus de la mission égyptienne ont été attaqués, faisant éclater leurs vitres, et certaines personnes ont été blessées, ce qui a été documenté par des photos et des vidéos jointes à la plainte’’, renseigne la même source.