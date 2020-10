Sport / Signature de contrat : Le groupe Kirène renouvelle son engagement avec la FSF pour 2 nouvelles années.

Le groupe Kirène a renouvelé son contrat pour 2 ans avec la Fédération Sénégalaise de Football en tant que Sponsor et Fournisseur officiel des Lions. La signature a eu lieu ce lundi 12 octobre 2020 au Radisson Diamniadio.



Cette cérémonie s'est tenue sous la présence du Directeur Général du groupe Kirène M. Alexandre Alcantara, du Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor et du Capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Guèye.



Selon M. Alexandre Alcantara, "il s'agit d'un renouvellement de contrat, une continuité dans nos accords. Aujourd'hui avec l'aide de la Fédération, nous allons lancer la dynamique qu'il doit y avoir autour du sport parce que le sport en a besoin pour pouvoir économiquement continuer et représenter le Sénégal au niveau national et international dans toutes les compétitions. Nous avons eu la chance de pouvoir aujourd'hui avoir une signature forte, celle de Pepsi Cola et 7up, pour renforcer notre gamme de produits. Nous les avons tirés vers le Football, c'est cet élément qui est important. Nous avons à cœur de pouvoir bâtir au-delà de ce simple partenariat beaucoup d'autres choses, notamment la Ligue 1 sénégalaise, le Beach soccer ..." a déclaré le DG du groupe Kirène.



Augustin Senghor a lui déclaré que "ce renouvellement doit s'inscrire dans une logique de continuité d'un partenariat fort, puissant, profond qui lie le groupe Kirène au Football Sénégalais. Nous venons de renouveler un contrat pour une durée de 2 ans, mais dans nos esprits, c'est un contrat à vie. Il nous mènera à la prochaine coupe du monde, la CAN et toutes les compétitions que nous jouerons. Pourquoi pas une ouverture plus tard sur les compétitions locales, le Football de base et ça nous permettra vraiment de rentrer dans une phase d'expansion après avoir vu le Football être sur les rampes de lancement ces dernières années. Au delà des termes du contrat, le groupe Kirène fait plus que ce qui est prévu dans le périmètre du contrat. Sur ces deux ans, l'appui financier a été augmenté de manière considérable de sorte que nous recevons chaque année 50 millions mais aussi des primes en cas de qualification et de performance à la CAN et à la coupe du monde. Aujourd'hui, la particularité de ce contrat c'est que Kirène fait entrer dans notre Football l'une des firmes les plus importantes en terme de partenaire et de sponsoring dans le monde c'est le produit PEPSI COLA. Et ça nous ouvre une nouvelle ère pour le sport sénégalais", a annoncé le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, lors de la cérémonie de renouvellement de contrat entre le groupe Kirène et son entité.