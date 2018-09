Sport : Le président du Conseil départemental de Bounkiling octroie une subvention d'une valeur de trois millions aux Asc

Dans le cadre de la politique d'accompagnement des Asc qui sont dans sa circonscription, le président du Conseil départemental de Bounkiling, Mohamed Diaïté a donné une subvention en nature et en matériel, dont le coût est estimé à trois millions, plus une enveloppe de 1 million pour accompagner le Conseil départemental de la jeunesse et des jeux de maillot et ballons aux Asc...