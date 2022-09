Après l'université Iba Der Thiam de Thiès, c'est au tour de l'Université Cheikh Anta Diop, d'être secouée par un problème foncier.



Dans un communiqué lu à Dakaractu, le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, a tenu à rappeler que "l'État veillera scrupuleusement à ce que leurs destinations universitaires soient maintenues."



Selon la même note, le chef de l'État, Macky Sall, aurait demandé au MESRI et au ministre du budget et des finances, "de prendre toutes les dispositions utiles pour préserver l'intégrité de l'espace de l'ESEA, celui de l'Université de Thiès et de lui rendre compte dans les plus brefs délais."



Pour finir, le MESRI réitère que "ces espaces restent à la disposition des universités"