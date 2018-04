Sphères ministérielles de Diamniadio : « Entre 2006 et 2016, l’Etat a payé 130 milliards de loyer, entre 2016 et 2026 l’Etat aurait payé 200 milliards de loyer si...»

Le Directeur Général de l'Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l'Etat (AGPBE), Abdou Karim Fofana, a justifié les 56 milliards de FCFA injectés par la société « Envol Immobilier », promotrice du projet des «Sphères ministérielles de Diamniadio » qui est payable en 6 ans par l’État. Selon lui, l’opportunité du projet réside dans le fait que l’Etat entre 2006 et 2016 a payé 130 milliards de FCFA de loyer, et qui si rien n’est fait, ce sont 200 milliards de FCFA qui seront payés entre 2016 et 2026. Ce qui explique la mise sur pied de cette plateforme ministérielle.