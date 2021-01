Le ministre de la santé et de l'action a fait une intervention concernant le vaccin et tout le bruit qui est fait autour. Abdoulaye Diouf Sarr, considère que les spéculations qui sont souvent faites par certains qui ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants du vaccin, ne sont pas du tout fondées. "Il faut savoir que les spéculations et la course autour du vaccin ne sont pas spécifiques au Sénégal. C'est plusieurs pays qui entrent en compétition pour s'offrir le vaccin et mettre fin à cette pandémie de covid-19", rappelle le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.



Parlant du débat sur la rapidité de mise en place du vaccin, le ministre de la santé et de l'action sociale sera sans équivoque : "C'est vrai que le vaccin contre la covid-19 est mise sur pied en un temps record, mais il faut savoir que le contexte est particulier, car la technologie, les spécialistes et moyens sont mis en service pour sa création."



Par ailleurs, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr rappelle que le Sénégal a sa propre stratégie nationale qui s'articule sur trois grands axes. Il y'a d'abord l'initiative Covax avec plus de 170 pays qui s'unissent pour disposer d'un vaccin. Mais il faut signaler que le président Macky Sall a voulu que le Sénégal soit certes dans cette initiative tout en étant dans sa propre stratégie.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sera rappelle qu'il est important de disposer d'un vaccin à utiliser de manière homogène, mais qui garantit toutes les conditions de sécurité.



Enfin, le ministre de la santé et de l'action sociale, terminant son propos à ce sujet sur la RTS, rappelle que d'ici la fin du premier trimestre de 2021 cette initiative Covax sera bouclée. Cela n'empêche pas alors que le Sénégal s'ouvre certaines portes pour mettre en place des dispositifs d'utilisation d'un vaccin efficace.