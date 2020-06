Spéculation foncière et bradage du littoral : La part de vérité du ministre Abdou Karim Fofana.

La question du bradage du littoral et celle de la spéculation foncière sont venues s'ajouter à la délicate gestion de la pandémie du coronavirus.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana a voulu, lors de son intervention sur la Tfm, dans l'émission "Jakaarlo", apporter quelques précisions sur l’occupation anarchique du domaine public maritime.



"Il faut savoir que les autorisations délivrées, ont été l'acte de maires de l'opposition. De plus, on ne peut pas tout le temps crier au scandale en parlant de bradage, alors qu’on y a soi-même participé. Qu'ils nous disent ceux qui ont bradé!", s'indigne l'ancien directeur général de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État.



"En tant que libre administration, ce sont les collectivités territoriales qui livrent les autorisations. Toutefois, il sera question de préciser que dans le code de l'urbanisme, (article 207) le président a pris un décret qui dit que "tout maire qui reçoit une demande d'autorisation et ne donne pas de réponse au bout de 28 jours sans aucune explication, le sous-préfet pourrait dans ce cas se subroger au maire et signer l'autorisation".



Pour conclure, Abdou Karim Fofana rappelle "qu'il nous faut, en synergie, concevoir des projets et pourquoi pas, les montrer au président qui a déjà prouvé sa volonté et son engagement à préserver le littoral. Pour ce faire, il faudra nous départir de cette conception contestataire et apporter des propositions concrètes pour une meilleure prise en charge de notre littoral..."