Spécial mod'tabaski 2019 : "SOKKOU COUTURE" lance les tendances "sagnsé" pour hommes

Optant au début pour être un grand DJ, il s'est formé et en a fait son métier. Mais au fil des années, il a compris que son destin était autre.

C'est en 2014 qu'il a répondu à l'appel, et s'est lancé dans le secteur de la mode. À présent, il fait partie des grands tailleurs et designers du pays. PDG de "SOKKOU COUTURE", Jo Guèye de son vrai nom El hadj Malick Guèye s'est spécialisé dans la couture, précisément la coupe pour Hommes. Il s'est imposé dans le milieu de la mode au Sénégal et compte répandre ses produits dans le monde. Ainsi, il travaille en étroite collaboration avec son grand frère surnommé affectueusement Petit Guèye, qui d'ailleurs gère la boutique située à Liberté 4. Quant à Jo, il passe la majeure partie de son temps dans l'atelier de travail qu'il a installé à Liberté 6 avec son équipe.

Le jeune et très ambitieux tailleur est accueilli par Dakaractu dans l'émission spécial Mod'tabaski...