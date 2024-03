[Spécial 8 mars] - Art et graphisme : cette nouvelle génération d'artistes féminines qui prend la relève

Passionnées du métier des arts, depuis leurs bas âges, Ndèye Marème Fall surnommée Remena, Mariama encore appelée Thiate, Aïda Ndiaye alias Dasha, Aïcha Thiam dit Torodo et Ina semblent aujourd’hui bien prendre goût au métier des arts.

Trouvés à la place du Souvenir, ces dernières ont beaucoup attiré notre attention et capté nos regards à travers leurs tableaux splendides en pleine réalisation, incarnant une symphonie d’émotions et de puissance après chaque passage du pinceau.

En ce contexte du 8 mars, journée célébrant la femme, ces jeunes artistes se sont chacune inspirées d’un thème bien défini pour rendre un vibrant hommage à la femme.

Plus branchées sur le street art, ou le graffiti en général, ces jeunes semblent renverser la tendance, car au Sénégal, le graff est plutôt masculin, même si les auteurs jouissent d’une certaine liberté.

Aujourd’hui, à la place des hommes, ces jeunes filles promettent de prendre la relève et de révolutionner le milieu artistique à travers leurs œuvres.

Mais à la différence de la grande Zeinixx de son vrai nom Dieynaba Sidibé, première femme graphiste du Sénégal, ces jeunes de la nouvelle génération n’ont pas délaissé leurs études qu'elles conjuguent avec leur passion, sans aucune difficulté...