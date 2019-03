Spécial 8 mars : À la rencontre d'une experte des pièces détachées

Vendeuse de pièces détachées, Ndoumbé Fall est très expérimentée dans cette profession dominée par les hommes. Elle est surnommée par ses clients “mère pièces’’. Madame Sylla a embrassé ce métier en 2001 grâce à la complicité de son mari. Elle a démarré avec une petite cantine et aujourd’hui elle gère une grande quincaillerie dans sa propre maison à Mermoz-extension sur la Vdn. “Mère pièces” a su tisser sa toile grâce à son professionnalisme et son sens des affaires. Toutefois, son travail ne l'empêche guère d'être une épouse soumise, une mère de famille accomplie et méticuleuse.