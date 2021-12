Souveraineté vaccinale : « La France est bien engagée à accompagner le Sénégal dans la dynamique de l’atteinte des 60% d’autonomie vaccinale en Afrique à l’horizon 2040 » (Jean-Yves Le Drian)

Le projet Madiba qui a vu la participation de la France, à travers l'Agence française de développement (AFD), ambitionne de soutenir les investissements à grande échelle dans la production de vaccins par l'Institut Pasteur de Dakar. Un projet qui entre dans le cadre de la souveraineté vaccinale en Afrique au moment où des maladies endémiques menacent de plus en plus la planète. C’est ainsi que « L’Équipe Europe » engage une nouvelle stratégie qui met en place une usine qui devrait réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations de vaccins, actuellement de 99 %, et de renforcer sa résilience face à des futures pandémies.



En visite à Dakar dans le cadre du 7e Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique, le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est revenu sur l’importance de la coopération sanitaire avec le France. Il évoque bien entendu la question de la souveraineté vaccinale qui est aujourd’hui une des meilleures stratégies de lutte contre les pandémies.



Le ministre français rappelle la position de la France, de l’Union Européenne, à maintenir la dynamique d’accompagnement des pays africains en particulier le Sénégal pour que cette projection des 60% d’autonomie vaccinale en Afrique puisse être atteinte à l’horizon 2040.