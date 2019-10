Souveraineté sécuritaire en Afrique: ‘’la responsabilité de l’UA, de la CEDEAO et des africains eux-mêmes est engagée’’ (Alioune Tine)

Invité par le Front pour une Révolution Anti- impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp) en tant que conférencier pour discuter du thème ‘’sécurité, terrorisme, souveraineté et panafricanisme’’, le fondateur d’Africa Jom Center s’est beaucoup plus appesanti sur la souveraineté sécuritaire du continent. Il s’est avant tout interrogé sur la capacité de l’Afrique à faire seule face à sa souveraineté. Pour étayer ses propos, Alioune Tine a attaqué la question liée à l’insécurité galopante dans le sahel où il relève un cocktail de violences armées. Il cite la Minusma, Barkhan, le G5, le MNLA, la Mujao entre autres organisations armées qui selon lui participe à l’exacerbation de la situation conflictuelle du continent. Le défenseur des droits humains n’a pas manqué à travers cette conférence initiée par les camarades de Guy Marius Sagna du Frapp de pointer du doigt la responsabilité de l’Union Africaine, de la Cedeao et des africains eux-mêmes dans la situation chaotique qui prévaut en Afrique.