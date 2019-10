Souveraineté sécuritaire en Afrique: ‘’la France n’est pas la solution’’ (Guy Marius Sagna)

Animant une conférence du Front pour une Révolution Anti- impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp) dont il est membre, Guy Marius Sagna n’a pas lésiné sur les moyens pour s’attaquer aux forces étrangères présentes en Afrique. L’anti-impérialiste qui développait sur le thème de la rencontre ‘’sécurité, terrorisme, souveraineté et panafricanisme’’ a renseigné sur les véritables raisons de la présence des militaires étrangers dans le continent et qui, selon lui, joue un rôle prépondérant dans la recrudescence de l’insécurité en Afrique. ‘’La présence militaire étrangère ne sert pas à garantir la sécurité des africains, elle ne sert qu’à 2 chose’’ dira-t-il. ‘’Garantir leur accès à nos matières premières mais surtout garantir nos pays comme des marchés des produits finis’’ explique le révolutionnaire. L’urgence selon le panafricaniste réside dans le départ définitif de l’armée française pour restaurer le climat de paix dans le continent confie Guy Marius Sagna.